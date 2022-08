PF sugere investigação contra ex-mulher de Bolsonaro por compra de mansão

A PF sugeriu à Justiça Federal do Distrito Federal que abra uma nova investigação para apurar a movimentação financeira “atípica” de Ana Cristina Valle — ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro e mãe do seu filho 04, Jair Renan — na compra de uma mansão no Lago Sul de Brasília, o bairro mais nobre da cidade. A informação foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Radar.

O pedido consta do relatório do delegado responsável pelo inquérito que apurou negócios de Jair Renan, que foi inocentado ao fim das investigações.

A Justiça Federal ainda não respondeu, portanto, Ana Cristina ainda não é investigada pela Polícia Federal.

De acordo com O Globo, a sugestão teve como base um relatório do Coaf que apontou “transações atípicas” na aquisição do imóvel — declarado pela ex-mulher de Bolsonaro no seu registro de candidatura a deputada distrital do DF, pelo PP.

Segundo a PF, a compra seria “aparentemente incompatível com o exercício da função pública de assessora parlamentar” — ela atuou no gabinete da deputada federal Celina Leão (PP-DF) de março do ano passado até junho deste ano, com remuneração bruta de 8.116,08 reais. A suspeita é que a aquisição tenha sido realizada “por meio de pessoa interposta”.

Há pouco mais de um ano, quando VEJA revelou que Ana Cristina e Jair Renan estavam morando na mansão, ela disse que estava alugando o imóvel.

