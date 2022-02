PF rebate ‘ataques’ de Sergio Moro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal rebateu há pouco as críticas que Sergio Moro fez à sua atuação no combate à corrupção no país.

Segundo nota divulgada pela corporação, Moro mentiu e fez “descabidos ataques” à PF durante uma entrevista à Jovem Pan na última segunda-feira.

“Em entrevista na segunda-feira (14/02) à Jovem Pan, o ex-ministro Sergio Moro fez descabidos ataques à Polícia Federal. A bem da verdade, consideramos importante esclarecer: Moro mente quando diz que ‘hoje não tem ninguém no Brasil sendo investigado e preso por grande corrupção’. A Polícia Federal efetuou mais de mil prisões, apenas por crimes de corrupção, nos últimos três anos”, diz a instituição.

A PF reagiu ainda a afirmação de Moro sobre trocas de superintendentes nos estados por pressão política. “O ex-ministro não aponta qual fato ou crime tenha conhecimento e que a PF estaria se omitindo a investigar. Tampouco qual inquérito policial em andamento tenha sido alvo de ingerência política ou da administração”.

Por fim, a nota diz que Moro confunde deliberadamente as funções da PF e que enquanto ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, se negou a conhecer a estrutura a da instituição a fundo.

“O papel da corporação não é produzir espetáculos. O dever da Polícia é conduzir investigações, desconectadas de interesses político-partidários. Moro desconhece a Polícia Federal e negou conhecê-la quando teve a chance. Enquanto Ministro da Justiça, não participou dos principais debates que envolviam assuntos de interesse da PF e de seus servidores”, diz a nota.