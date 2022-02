PF realiza operação para fiscalizar carregamentos de madeira em Manaus

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou na tarde desta sexta uma operação de vistoria de carregamentos de madeira, no porto de Manaus (AM). A operação é a etapa final do curso de fiscalização oferecido aos agentes e tem como objetivo identificar possíveis fraudes na carga.

Participam da força-tarefa cerca de trinta policiais federais, agentes do Ibama e, na condição de alunos, representantes da Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Países Baixos, Panamá, Paraguai, Portugal e Rússia.

Também integra o grupo o professor convidado da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que desenvolveu um software capaz de identificar a espécie da árvore com uma simples foto de um pedaço da madeira feita a partir de celular, evitando assim um dos tipos de fraudes mais comuns no tráfico de madeira ilegal.

Finalizado o curso, o Projeto Madeira de Lei segue com a integração policial no combate ao tráfico internacional de madeira. A iniciativa tem apoio da EL PAcCTO Europa-Latino América – Programa de Assistência Contra o Crime Transnacional Organizado, que reconhece na PF a prioridade de combater o tráfico internacional de madeira. A organização objetiva a realização de operações conjuntas entra a América Latina e Estados Membros da União Europeia, em colaboração com a Europol.