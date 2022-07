PF prende suspeito de ter ordenado assassinato de Bruno e Dom

A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta quinta um homem suspeito de ter ordenado o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, no início de junho.

O homem conhecido como “Colômbia” teria ligação com grupos de tráfico de drogas e de pesca ilegal na terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas. O jornalista e o ex-funcionário da Funai foram mortos durante a produção de uma reportagem em uma área próxima à reserva, acessível apenas de barco.

O suspeito foi preso na cidade de Tabatinga (AM), na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Ele se apresentou na delegacia da PF da cidade para negar participação no crime, mas foi flagrado com documentos falsos.

Outras três pessoas já estavam presas temporariamente por terem executado o crime. A polícia pediu à Justiça para que os suspeitos mudem para a prisão preventiva.