PF prende suspeito de mandar incendiar helicópteros do Ibama em Manaus

A PF prendeu na tarde desta quarta-feira um homem suspeito de mandar incendiar helicópteros do Ibama em um aeródromo de Manaus, no último dia 24 de janeiro.

A Operação Acauã vistou apurar os crimes de incêndio, dano qualificado e associação criminosa, depois que uma aeronave a serviço do instituto foi completamente destruída e outra de forma parcial.

Os policiais cumpriram o mandato de prisão e um de busca e apreensão em Goiânia. Na semana, outras cinco pessoas haviam sido presas por envolvimento nos crimes: o motorista, suspeito de ter levado e retirado os executores da cena do crime; dois suspeitos de incendiar as aeronaves e dois suspeitos de intermediar o agenciamento dos executores e repassar o pagamento pelos crimes. A operação foi mantida em sigilo.

“Após a confissão, três envolvidos reconheceram o suposto autor intelectual do crime, apontado como envolvido em atividades de garimpo ilegal em Roraima/RR, e alvo das medidas cumpridas nesta quarta-feira em Goiânia”, informou a PF.

Segundo a investigação, a ação teria como motivo principal frear as ações de fiscalização e repressão ao garimpo ilegal em Roraima no ano passado. O incêndio dos helicópteros teria sido uma represália às operações conjuntas feitas pela PF e Ibama, e que contaram com o emprego direto das aeronaves objeto dos crimes.