PF prende suspeito de destruir relógio da família real no Planalto

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira o suspeito de destruir no último dia 8 um relógio do século 19 dado pela corte de Luís XIV a Dom João 6º, dentro do Palácio do Planalto.

Antonio Claudio Alves Ferreira, de 30 anos, foi preso em Uberlândia (MG), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ele decretou a prisão a pedido da PF.

O suspeito, que vestia uma camisa preta com a estampa do rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi filmado pelas câmeras de segurança do Planalto jogando o objeto no chão e depois tentando quebrar o equipamento que o flagrou com um extintor de incêndio.