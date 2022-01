PF prende quadrilha de falsificação de dinheiro em oito estados

A PF prendeu dez pessoas em uma operação para desarticular uma quadrilha de falsificação de dinheiro em oito estados do Brasil. Criminosos distribuíam as células em encomendas enviadas pelos Correios, que colaborou com as investigações.

A operação Rebote Fakes foi realizada nos últimos 18 e 19 e flagrou 13 encomendas com cédulas falsas. Houve ações nas cidades de Senhor do Bonfim (BA), Cedro (CE), Rio Grande (RS), Maringá (PR), Rorainópolis (RR), Lagoa da Prata (MG), Ananindeua (PA), Saquarema (RJ), Feira de Santana (BA) e São Francisco de Assis (RS).

Se as notas apreendidas fossem verdadeiras, seu valor de face seria de 50.000 reais. Desde 2019, a PF já apreendeu cerca de 15 milhões de reais em cédulas falsas.