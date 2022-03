PF prende nove suspeitos de ligação com a milícia no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A PF deflagrou nesta quinta uma operação para desarticular grupos ligados às milícias que dominam parte do território do estado do Rio. Nove pessoas foram presas na capital e em cidades da Baixada Fluminense.

Cerca de 150 polícias federais cumprem 19 mandados de prisão preventiva e 29 de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Segundo as investigações, o grupo tem um padrinho político na Baixada, cujo nome não foi divulgado, e atua na cobrança de sinal roubado de TV e internet, na venda de botijões de gás e na exploração de serviços de transporte.

Os milicianos também estariam atuando, segundo as apurações, no tráfico de armas e de drogas, além de distribuírem propinas a agentes públicos e extorquirem moradores e comerciantes para a contratação dos serviços ilegais. A operação foi batizada de Hoste.