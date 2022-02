PF prende no Rio romenas procuradas por tráfico humano

Duas cidadãs da Romênia condenadas por tráfico de pessoas foram presas nesta quinta pela Polícia Federal em Copacabana, no Rio de Janeiro. Mãe e filha, as mulheres são foragidas da justiça romena e se encontravam na lista de Difusão Vermelha da Interpol.

O governo brasileiro promoverá a extradição das mulheres, que já têm condenações no país do leste europeu por tráfico humano, exploração sexual de mulheres e organização criminosa. Os policiais cumpriram um mandado de prisão preventivo para fins de extradição aprovado pelo STF. A prisão só foi possível com uma colaboração da PF com a Interpol.

“Após as formalidades de praxe, as extraditandas serão encaminhadas ao sistema prisional no Rio de Janeiro até a extradição definitiva para a Romênia”, explicou a PF.