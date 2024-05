PF prende investigados que ameaçaram familiares de Alexandre de Moraes

A Polícia Federal prendeu, nesta sexta, dois investigados por propagarem ameaças contra familiares do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Segundo a PF, são dois mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão cumpridos contra alvos em São Paulo e no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo G1 e confirmada pelo Radar. As ordens são do próprio ministro Moraes.

“A Polícia Federal cumpre mandados expedidos pelo Supremos Tribunal Federal, com o objetivo de complementar as evidências em torno de violentas ameaças sofridas por familiares de um Ministro daquela Corte. As medidas foram solicitadas pela Procuradoria-Geral da República. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, um no Rio de Janeiro/RJ e outro em São Paulo/SP. Além disso, estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas mesmas cidades”, diz a PF.