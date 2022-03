PF prende grupo que fraudava o auxílio emergencial

A PF deflagrou nesta segunda uma operação para desarticular um grupo que fraudava o auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal.

Segundo a PF, o chefe da quadrilha foi preso na ação que envolveu 60 policiais e oito mandados de busca e apreensão autorizados pela justiça do Rio na capital, em Angra dos Reis e também nas cidades paulistas de Barueri e Carapicuíba.

A estimativa é que o grupo tenha dado um prejuízo de mais de um milhão de reais. De acordo com as investigações, a quadrilha pegava o auxílio no lugar de pessoas com direito ao benefício. Os criminosos buscavam o nome de pessoas que constavam na lista do TRE de cidadãos que não foram votar nas últimas eleições.

“Com estes dados, [os criminosos] captavam dados em sites privados de banco de dados e faziam o cadastro no portal gov.br. Após a realização do cadastro, os criminosos faziam o requerimento indevido do benefício pelo aplicativo Caixa Tem”, explicou a PF.

Segundo as investigações, o líder da quadrilha é um dos maiores falsificadores de documentos do país e já tinha sido preso 2016 pela polícia do Paraná por estelionato. Além do líder, preso nesta segunda, a PF ainda investiga cinco pessoas envolvidas nos crimes.