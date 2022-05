PF pega fogo com novo caso de interferência política do governo Bolsonaro

Delegados da Polícia Federal de Alagoas colocaram nesta semana seus cargos à disposição da cúpula do órgão. A ação ocorre para denunciar supostas ingerências políticas do ministro da Justiça, Anderson Torres, que teria vetado a troca do atual superintendente do órgão no estado, Sandro Valle Pereira, pelo delegado Marcelo Werner, como mostraram Camila Mattoso e Fabio Serapião recentemente.

A decisão dos delegados está registrada em ata que denuncia “agudas tentativas de violação de prerrogativas de delegados da Polícia Federal”. A reunião foi realizada nesta segunda pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal no estado.

“Os associados e subscritores do referido documento manifestam a quebra de confiança no atual superintendente da PF em Alagoas, inclusive decididos a colocar à disposição as respectivas chefias, aguardando um posicionamento concludente da Direção-Geral da PF sobre o caso em análise”, diz a ata.