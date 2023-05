PF pediu operação contra Bolsonaro e aliados há duas semanas

Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, aliados de Jair Bolsonaro lançaram uma contraofensiva para tentar deslegitimar a decisão de Alexandre de Moraes que autorizou a operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca contra o ex-presidente e prendeu auxiliares e ex-auxiliares, como mostrou o Radar.

O argumento é que esta seria uma “ação política”, porque Bolsonaro estava em um momento “muito promissor”, após ser recebido por uma multidão na Agrishow, em São Paulo, na segunda-feira, e ver seus aliados derrotarem o governo e o próprio Moraes na discussão do projeto das fake news na Câmara, nesta terça. “Era preciso fazer algo para quebrar tudo isso”, comentou um aliado, sob condição de anonimato.

Mas a narrativa não se sustenta diante do cronograma das ações que levaram à Operação Verine. A representação da PF, assinada pelo delegado Fábio Alvarez Shor, foi enviada ao ministro do STF há exatas duas semanas, no dia 19 de abril. Já a manifestação da vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araujo, ocorreu dois dias depois.

A decisão de Moraes autorizando as ações da Polícia Federal contra o ex-presidente e seus aliados foi assinada na última sexta-feira, ou seja, antes da ida de Bolsonaro à Agrishow e do adiamento da votação do PL das Fake News. São esses os fatos.

Continua após a publicidade