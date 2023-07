PF mira quadrilha que trocou etiquetas de bagagens em aeroporto

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira buscas e apreensões em 27 endereços e 16 prisões preventivas, em Guarulhos (SP) e São Paulo (SP). Os mandados judiciais fazem parte da segunda fase da Operação Colateral e miram a quadrilha que trocou etiquetas de bagagens no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Em março deste ano, duas brasileiras ficaram quase 40 dias presas em Frankfurt, na Alemanha. A PF comprovou que as malas encontradas com cocaína não pertenciam às mulheres. Elas tiveram as etiquetas da bagagem trocadas enquanto viajavam em férias.

A partir do caso, as investigações apontaram para uma quadrilha que atuava com infiltrados no Aeroporto de Guarulhos. Além das drogas enviadas à Alemanha, os criminosos já haviam despachado remessas de cocaína a Portugal e à França, em 2022. Os integrantes da quadrilha são responsáveis pelo envio de, pelo menos, 120 quilos da droga para a Europa.