PF mira quadrilha que deu golpe de R$ 40 milhões na Caixa

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta uma operação para desarticular uma quadrilha suspeita de aplicar golpes que levaram a prejuízos de 40 milhões de reais na Caixa Econômica Federal.

Segundo as investigações, o grupo clonava cartões do banco e os utilizava para comprar passagens aéreas. Posteriormente essas passagens eram vendidas a terceiros a um preço abaixo do mercado.

Quinze agentes cumprem mandados de busca e apreensão no Leblon, bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro, e em Colégio, na zona norte. As ações foram autorizadas pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio.

A operação batizada de Delivery Card investiga as práticas de crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro, crimes que somados podem chegar a penas de 26 anos de prisão.

Até o início da manhã desta quarta, ninguém havia sido preso ainda.