PF mira investigados por invasão a sistema do TSE

VEJA Mercado - terça, 25 de junho

Piora fiscal é destaque na ata do Copom, diz Cassiana Garcia

O Banco Central divulgou nesta terça-feira o documento que detalha a última reunião do Copom, que decidiu manter a taxa báscia de juros em 10,50% ao ano. O comunicado citou que os indicadores de inflação e atividade econômica se mantém mais aquecidos do que o esperado, o que justifica a interrupção da queda dos juros. Camila Barros entrevista Cassiana Garcia, sócia da The Hill Capital, que analisa a ata sob a ótica do mercado.