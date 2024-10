PF mira investigados por comércio ilegal de armas de fogo em Roraima

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta, duas operações para combater o comércio ilegal de armas de fogo e munições no estado de Roraima.

“No decorrer das investigações, foi identificada uma intensa negociação de munições e armamentos pelos suspeitos, em desacordo com as determinações legais e regulamentares, reafirmando as condutas criminosas praticadas”, diz a PF.

A ação contou com a atuação de 80 policiais que cumpriram 16 mandados de busca tanto na capital Boa Vista quanto na cidade de Fernandópolis, no estado de São Paulo.

As operações foram deflagradas num trabalho conjunto com a Primeira Promotoria e o Gaeco do Ministério Público de Roraima.