PF mira deputado Cezinha de Madureira em ação sobre desvios em emendas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Daniel Gullino, Gabriel Sabóia, João Nogueira e Marcelo Ribeiro. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

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A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda, a terceira fase da Operação Transparência, para apurar possíveis práticas dos crimes de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A ação é desdobramento de investigação iniciada em dezembro de 2025 para apurar irregularidades na destinação de emendas parlamentares. O deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP) é alvo da PF.

Policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e em São Paulo.

As investigações apontam que integrantes do grupo teriam negociado com terceiros o pagamento de valores expressivos, condicionados ao resultado de processos em curso, a pretexto de influir em decisões judiciais.

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“Não há elementos que indiquem a participação de integrantes do Poder Judiciário nos fatos apurados”, diz a PF.

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