PF mira deputado Cezinha de Madureira em ação sobre desvios em emendas
Policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e em São Paulo
A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda, a terceira fase da Operação Transparência, para apurar possíveis práticas dos crimes de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
A ação é desdobramento de investigação iniciada em dezembro de 2025 para apurar irregularidades na destinação de emendas parlamentares. O deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP) é alvo da PF.
Policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e em São Paulo.
As investigações apontam que integrantes do grupo teriam negociado com terceiros o pagamento de valores expressivos, condicionados ao resultado de processos em curso, a pretexto de influir em decisões judiciais.
“Não há elementos que indiquem a participação de integrantes do Poder Judiciário nos fatos apurados”, diz a PF.