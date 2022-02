PF mira corrupção na compra de máscaras e testes de Covid-19

Prefeito de Princesa Isabel, no interior da Paraíba, Ricardo do Nascimento conseguiu derrubar no ano passado uma condenação criminal que quase lhe tirou o mandato. As decisões que beneficiaram o prefeito foram do STJ e do TSE. Nascimento se elegeu pelo Cidadania.

Agora, o prefeito é alvo de uma operação da Polícia Federal que apura novamente um crime relacionado ao mandatário. Desta vez, as buscas foram ordenadas para investigar o superfaturamento de 67% na compra de máscaras e testes de Covid-19. Os gastos foram de 420.000 reais e a parte desviada, segundo a PF, chegaria a 281.000 reais.