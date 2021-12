PF mira corrupção em contratos da Saúde no Rio e mais seis cidades

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A PF deflagrou na manhã desta terça uma operação para desarticular um grupo suspeito de promover desvios na saúde pública na capital do Rio e em outros seis municípios da região metropolitana, como Nilópolis, Nova Iguaçu e Mesquita.

Batizada de Operação Reativo, a ação teve como objetivo apurar fraudes em licitações de testes de Covid-19.

Os agentes cumprem desde as primeiras horas da manhã desta terça 26 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal de São João de Meriti.

As sete cidades atingidas por ações da polícia são Rio de Janeiro, Japeri, Laje de Muriaé, Nilópolis, São João de Meriti, Nova Iguaçu e Mesquita.

A investigação começou em setembro, depois da Operação Apneuse, que tomou como base relatórios da CGU sobre contratos da prefeitura de Japeri que indicou sobrepreço em licitações para testes de Covid-19.

A apuração apontou que três empresas que participaram do edital agiram para direcionar a concorrência. Essas mesmas empresas, segundo os agentes, estavam vinculadas a diversas outras licitações no estado do Rio.

Segundo a PF, “os investigados, pessoas físicas e jurídicas, por decisão judicial, terão contas bancárias bloqueadas, bens e valores sequestrados e responderão pelos crimes de fraude à licitação e peculato, sem prejuízo de outros que possam surgir no decorrer da investigação”.