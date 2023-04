PF mira 20 faculdades por fraudes de R$ 21 milhões no Fies

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta, uma operação para investigar pelo menos 20 faculdades que estariam envolvidas em fraudes estimadas em 21,2 milhões de reais ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o Fies.

Os investigadores cumprem 20 mandados de busca em sete estados — GO, MT, SE, SP, RJ, MG e BA. Os crimes apurados pela PF teriam ocorrido entre os anos de 2017 e 2021.

“As investigações apontam que, de um lado, o aluno já matriculado em uma Instituição de Ensino Superior privada comparece à instituição financeira (Caixa Econômica ou Banco do Brasil) e contrata o financiamento. Do outro lado, a IES procede com adesão ao programa e disponibiliza os valores que serão convertidos em bolsas de estudo, posteriormente, concedidas aos estudantes beneficiados pelo financiamento”, diz a PF.

“As condutas investigadas decorrem, sobretudo, da inserção de dados fraudulentos junto ao SisFIES (sistema de bolsas do Fies) e que, por consequência, implicaram na recompra indevida de diversos títulos públicos em favor de diferentes instituições de ensino”, diz a PF.

A PF diz ter identificado a participação de então servidores do FNDE nas fraudes. “Além do cadastramento indevido de liminares, também foram identificadas inconsistências quanto ao cadastramento extemporâneo de financiamentos com fins a beneficiar estudantes de modo individual. Em um dos casos, uma empregada terceirizada do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação alterou, de modo indevido, o seu próprio processo de financiamento e o de seu companheiro”, diz a PF.

“Também restou demonstrada a existência de indícios de atuação de membros de escritórios advocatícios especializados em Direito Educacional. Até o momento, já foi identificado o envolvimento de, pelo menos, 20 faculdades localizadas em diferentes unidades da federação”, segue a PF.