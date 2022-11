PF instaura inquérito para investigar chefe da PRF

A Polícia Federal atendeu um pedido do MPF no Distrito Federal e instaurou nesta quinta-feira um inquérito para investigar a atuação do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, desde o dia do segundo turno das eleições.

No ofício enviado à Superintendência da Polícia Federal no DF no último dia 2, a Procuradoria da República pediu a abertura de investigação sobre os bloqueios de veículos realizados pela PRF em várias estradas, principalmente na Região Nordeste, durante a votação, para saber se as ações respeitaram a legislação e se não constituíram ofensa ao livre exercício do direito de voto pelos cidadãos abordados.

Como o TSE havia determinado que não houvesse operações no domingo e as blitze teriam sido executadas sob orientação do chefe da Polícia Rodoviária Federal, ele pode ser acusado dos crimes de prevaricação e de violência política, previstos no Código Penal.

O inquérito solicitado pelo MPF também deverá verificar se houve omissão de Silvinei Vasques em relação aos “bloqueios criminosos de rodovias que estão ocorrendo em todo o país desde a divulgação do resultado das eleições”. “É que o fato pode caracterizar prevaricação (art 319) e participação, por omissão, nos crimes praticados pelos invasores das rodovias (arts. 359-L e 359-M do Código Penal)”, afirmou a Procuradoria.

A investigação foi requisitada em resposta a uma representação apresentada na noite desta terça por subprocuradores-gerais da República, integrantes das Câmaras Criminal e do Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional.

