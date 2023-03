PF instala base contra garimpo no rio onde Bruno e Dom foram mortos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal instalou nesta quinta-feira uma base fluvial em Atalaia do Norte (AM), município para o qual o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira se dirigiam quando foram assassinados no ano passado.

A base fluvial servirá de apoio, no Vale do Javari, à PF e demais órgãos atuantes no combate ao garimpo ilegal e outras atividades criminosas na região.

Depois da instalação do ponto de apoio, o delegado Humberto Freire e o superintendente Umberto Ramos, da Polícia Federal, também conversaram com lideranças indígenas sobre segurança pública e pautas prioritárias aos povos da região.