PF faz operação contra supostos financiadores do 8 de janeiro

O respiro na bolsa após dias de estresse e entrevista com Carlos Daltozo

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quarta-feira, 24. Na véspera, o Ibovespa subiu e o dólar caiu em uma sessão de respiro depois de temores por uma expansão fiscal do atual governo. O presidente Lula anunciou um pacote que prevê financiamentos de até R$ 300 bilhões à indústria até o ano de 2026. A medida é mais uma que pode comprometer o cumprimento da meta de déficit zero das contas públicas este ano. O ministro Fernando Haddad trabalha para propor um fim gradual da desoneração da folha de pagamentos. O Copom se reúne na próxima semana e os investidores discutem os efeitos de todas essas discussões na condução da política monetária brasileira. Diego Gimenes entrevista Carlos Daltozo, chefe de análise da Eleven Financial.