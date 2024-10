PF faz operação contra fraude de R$ 33 milhões no BPC para venezuelanos

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta uma operação contra uma organização criminosa suspeita de causar prejuízo de 33 milhões de reais aos cofres públicos com fraudes na concessão do Benefício Assistencial à Pessoa Idosa (BPC-Loas) a venezuelanos em Roraima.

Agentes cumpriram nove mandados de busca e apreensão em Boa Vista e Bonfim, atingindo sete investigados, incluindo servidores públicos municipais.

De acordo com as apurações, antecipadas pelo Radar, agenciadores recrutavam idosos venezuelanos no país vizinho, falsificando documentos para comprovar residência no Brasil e garantir o acesso ao BPC-Loas. Os beneficiários voltavam à Venezuela, mas continuavam recebendo o benefício indevidamente.

Os integrantes do esquema corromperam servidores públicos municipais para facilitar a inclusão dos beneficiários fraudulentos nos cadastros do governo federal. Um advogado também foi alvo da operação, sob suspeita de integrar o “núcleo de agenciadores” do grupo, de acordo com a PF.

Continua após a publicidade

A Justiça Federal autorizou o bloqueio de bens e valores dos investigados no valor de mais de 33 milhões de reais, que é o prejuízo estimado aos cofres públicos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado, corrupção ativa e passiva e associação criminosa.