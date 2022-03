PF faz operação contra deputados do PL do Maranhão e Sergipe

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A PF realizou na manhã desta sexta-feira uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos deputados Josimar Maranhãozinho (MA), Pastor Gil (MA) e Bosco Costa (SE), todos do PL — partido do presidente Jair Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto. Eles são investigados por supostos desvios de recursos de emendas parlamentares.

As ações foram autorizadas pelo ministro do STF Ricardo Lewandowski, que permitiu buscas nas residências e locais de trabalho dos investigados, mas negou diligências em gabinetes de parlamentares. A PGR recorreu e o Plenário do Supremo manteve a decisão em sessão virtual.

O ministro decretou que a operação corra sob sigilo.

Em dezembro, Maranhãozinho já havia sido flagrado pela polícia com maços de dinheiro na mão, em casa e nos escritórios. A vigilância supervisionada pelo STF durou um ano, incluiu registros em áudio e vídeo, e apreensão 2 milhões de reais em dinheiro vivo.