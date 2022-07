PF faz buscas na Rocinha por casal suspeito de desviar recursos do FNDE

A PF deflagrou na manhã desta quinta-feira, 28, a operação Desfralde, cujo objetivo era para prender a diretora de uma creche na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, e o seu marido. O casal é suspeito de desviar recursos do Fundeb e do FNDE, dois importantes fundos federais de educação que são repassados a instituições de ensino nos estados e municípios.

Trinta policiais federais foram à comunidade cumprir dois mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal Federal do Rio. Às 11h desta sexta, os suspeitos ainda não tinham sido encontrados. Não há relatos até o momento de conflitos armados durante a entrada dos agentes na favela que é dominada pelo tráfico de drogas.

A investigação teve início em 2021 depois que o Coaf identificou movimentações suspeitas no valor de 6,2 milhões de reais na conta da diretora da creche. Desde 2018 os agentes suspeitam que ela tenha movimentado em favor próprio e de seu marido recursos que seriam dos programas federais. A polícia também identificou que a diretora tinha um padrão de consumo incompatível com a sua renda.

Há a suspeita de que a mulher tenha falsificado documentos para aumentar o número de crianças atendidas pela creche e receber mais verbas públicas. A Justiça determinou o sequestro do imóvel onde funciona a creche e autorizou que a Secretaria Municipal de Educação, que colaborou com as investigações, faça a gestão do espaço para que o atendimento às crianças não seja interrompido.

A diretora e seu marido serão indiciados pelos crimes de peculato e estelionato majorado, com penas que, se somadas, podem chegar a dezoito anos de prisão.