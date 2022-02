PF e Exército desmontam esquema de falsificação de portes de arma no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal e o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar do Exército Brasileiro deflagraram nesta quinta uma operação para desarticular um esquema de fraude nos documentos de posse, porte e comercialização de armas de fogo e munições no país.

Ação cumpre 27 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São João de Meriti. São 130 policiais federais e militares do Exército espalhados por diferentes cidades do interior do Rio.

“A investigação iniciou a partir de notícia crime que apontou a possível existência de reiterada e sistemática falsificação e uso de Certificados de Registro de Arma de Fogo por criminosos que tinham a finalidade de ludibriar a fiscalização com o objetivo de trafegar e portar livremente arma de fogo”, diz a PF.

“No decorrer da investigação, verificou-se ainda a falsificação de documentos que instruem o processo de compra de arma de fogo por Caçador, Atirador e Colecionador e sua posterior utilização para compra e venda do armamento junto a estabelecimentos comerciais”, segue a PF.

Os investigados responderão pelos crimes de falsificação de documento público federal, uso de documento falso, comércio ilegal de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.