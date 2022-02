PF desmonta esquema de tráfico de pessoas para trabalho escravo no RS

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta uma operação para desmontar uma rota de tráfico de pessoas para trabalho escravo entre o Maranhão e o Rio Grande do Sul. Os investigadores miraram endereços em São Luís (MA) e em Sapucaia do Sul (RS). Todas as medidas foram expedidas pela Justiça Federal.

Segundo a investigação, 21 trabalhadores do Maranhão foram aliciados, mediante fraude, com a promessa de trabalho, alojamento e alimentação pagos pela empresa contratante no Rio Grande do Sul.

“De acordo com o que foi apurado, para enganar as vítimas, os investigados simularam a assinatura de contrato com elas ainda em solo maranhense. Ao chegarem ao destino, as vítimas descobriram que foram enganadas, pois o contrato assinado no estado de origem não tinha qualquer validade perante a construtora. Em sequência, eles foram constrangidos a assinarem novo contrato com valor inferior de salário básico e sem o auxílio alimentação que havia sido pactuado”, diz a PF.

“Quando as vítimas perceberam todo o esquema enganoso, pediram para serem demitidas, solicitando o pagamento ao menos da passagem de volta para o Maranhão, afinal não tinham dinheiro suficiente. Eles obtiveram como resposta que, se quisessem sair, deveriam pedir demissão e não teriam direito a nada”, segue a PF.