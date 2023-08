PF deflagra operação para investigar ameaça contra Alexandre de Moraes

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira mandado de busca e apreensão em Mossoró, no Rio Grande do Norte, contra suspeito de ter ameaçado o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O alvo da operação se autointitulava integrante da Al-Qaeda e disse que explodiria uma bomba em nome do grupo terrorista.

Por meio das redes sociais, o investigado proferiu xingamentos contra Moraes e o ameaçou de morte. A investigação segue em sigilo.

