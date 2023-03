PF deflagra operação contra nova milícia privada no RS

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta a Operação Falsus Armatus, para desarticular empresa que oferecia segurança privada irregular, em Rio Grande (RS). O serviço é recorrente no Estado que registrou prestadoras de serviço com um funcionamento parecido.

Com o apoio da Brigada Militar, foram apreendidas armas de fogo, munições, uniformes, cassetetes e coletes à prova de bala. A investigação apura os crimes de milícia privada, porte ilegal de arma de fogo, tortura, usurpação de função pública, constrangimento ilegal e ameaça. A empresa foi descoberta por meio de vídeos publicados nas redes sociais pelos próprios prestadores de serviço.

“O serviço de segurança privada armada somente pode ser exercido por empresas e vigilantes certificados pela Polícia Federal. O vigilante é o profissional formado em curso que o habilita a portar arma de fogo, colete balístico e outras armas de menor potencial letal”, informou a PF.

Em 2020, o caso de um homem negro, na véspera do Dia da Consciência Negra, espancado até a morte em um supermercado de Porto Alegre correu o país. No ano passado, também ganhou a notoriedade tortura no depósito de um mercado contra um homem que tentou furtar pedaços de carne na região metropolitana da capital. Neste ano, uma milícia foi desmobilizada em Xangri-Lá, no litoral norte gaúcho, que também fazia a segurança de um supermercado.