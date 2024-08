PF deflagra operação contra esquema de fraudes bancárias no RJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta, uma operação para cumprir seis mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa que, segundo investigadores, é “altamente especializada em crimes bancários”. O grupo atuava especialmente contra a Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro.

“Estima-se que os investigados movimentaram mais de 51 milhões de reais em cerca de 2 anos de atuação”, diz a PF.

Além dos mandados contra alvos no Rio de Janeiro, em São Paulo e Pernambuco, a 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro autorizou a apreensão de bens no valor de até 51 milhões de reais.

As investigações, que tiveram início a partir de informações da Centralizadora de Segurança da Caixa, apontam que a organização criminosa praticava golpes por aplicativo de mensagens instantâneas e contra a previdência social.

Os crimes bancários iniciavam com a subtração de tokens de funcionários da Caixa. Uma vez em posse dos tokens, os criminosos acessavam os sistemas bancários e autorizavam transações e saques em caixas automáticos.

Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, estelionato, furto mediante fraude, falsidade documental e outros que poderão surgir no decorrer da investigação.