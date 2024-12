PF deflagra nova fase de operação contra tráfico de drogas no Amazonas

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta um desdobramento da operação Barões do Arcanjo, para combater grupos criminosos que atuam no tráfico interestadual de drogas e na lavagem de dinheiro em São Gabriel da Cachoeira (AM), na região do alto e médio Rio Negro.

Agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão em Manaus.

Depois da primeira fase da operação, análises de dados telefônicos revelaram a identidade de um dos principais envolvidos no esquema, de acordo com a PF, que seria um dos responsáveis pela logística do tráfico e pela lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada.

Ainda de acordo com os achados da investigação, o mesmo indivíduo também está diretamente envolvido na ocultação de bens adquiridos com recursos ilícitos e no tráfico de drogas no interior.

As investigações também apontaram para o uso de códigos e termos disfarçados em conversas entre os suspeitos, além do rastreamento de grandes quantidades de drogas em transporte, informa a PF.

O esquema também envolvia a criação de empresas que serviam como obstáculos para esconder os lucros do tráfico, incluindo um bar e um centro empresarial, ambos ligados ao líder do grupo criminoso.

As penas dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais podem ultrapassar 30 anos de reclusão.

