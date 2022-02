PF, DEA e Europol desarticulam quadrilha de tráfico internacional

A PF deflagrou na manhã desta terça duas operações para desarticular uma quadrilha de tráfico internacional de drogas.

As investigaçãos que já duram mais de dois anos identificaram um esquema que funciona da seguinte forma: o grupo adquire cocaína em países como Bolívia, Peru e Colômbia, transporta a carga para o Brasil e envia o produto ilegal aos mercados dos EUA e da Europa.

A operação contou com membros do MPF e também com agentes do DEA, o departamento de drogas dos Estados Unidos, e a Europol.

As autoridades cumprem desde o início da manhã desta terça nas duas operações pelo menos 39 mandados de prisão e outros 47, de busca e apreensão. A quadrilha é acusada ainda por lavar o dinheiro obtido com a venda das drogas.

Os mandados foram expedidos pela 5ª e pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e cumpridos no Rio, em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina e no Mato Grosso. Autoridades policiais no Paraguai, Espanha e Emirados Árabes colaboraram com a ação.

Ao longo das investigações, a polícia apreendeu cerca de dez toneladas de cocaína no Brasil, na Europa e na África. Também foram apreendidos 14,5 milhões de reais com o grupo.

As operações foram batizadas de Turfe e Brutium.