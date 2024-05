PF cumpre mandados de busca em investigação sobre ameaças a Rueda

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça, a Operação Stasis para investigar ameaças sofridas pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda.

São cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no interior de Pernambuco, reduto eleitoral de um dos grandes adversários de Rueda, o também deputado e ex-amigo Luciano Bivar.

A ação da PF mira dois alvos ligados a Bivar. O deputado é investigado, mas não é alvo de buscas nesta terça.

As investigações tiveram início na Polícia Civil do Distrito Federal. Com declínio da competência para o STF, a investigação ficou a cargo da Policia Federal.

Em março, Rueda e sua família tiveram casas de praia incendiadas no litoral pernambucano numa ação classificada pelo cacique do União Brasil como criminosa. Rueda foi ameaçado de morte e até passou um período fora do país.