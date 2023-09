PF cumpre mandado contra general da reserva do Exército

A Polícia Federal cumpre, nesta sexta, um mandado de busca e apreensão em Brasilia contra o general da reserva do Exército Ridauto Fernandes.

As investigações sobre o ataque golpista de 8 de janeiro apontam a participação do ex-militar. Além da ordem de busca, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o bloqueio de bens do investigado.

Os fatos investigados constituem crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.