Falamos a verdade sobre corrupção e Bolsonaro nada fez, diz Luis Miranda

O deputado Luis Miranda, que alertou Jair Bolsonaro para o esquema de corrupção na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde, comentou há pouco o relatório da Polícia Federal que descartou o crime de prevaricação do presidente no caso.

Para o deputado, o mais importante, na decisão, é que está provado que ele e o irmão, servidor do ministério, falaram a verdade e conseguiram evitar a compra superfaturada de doses de vacina num esquema até hoje nebuloso na gestão de Eduardo Pazuello na pasta.

“A PF confirma que os irmãos Miranda falaram a verdade, que de fato estiveram com Bolsonaro, que denunciaram a Covaxin na PF antes de irem no presidente. Apesar de terem relatado tudo ao presidente e ele não ter feito nada, apesar do deputado Luis Miranda ter cobrado constantemente por resposta do presidente, isso não caracteriza crime do presidente. O único crime foi contra seus eleitores que esperavam que ele combatesse a corrupção”, diz Miranda.