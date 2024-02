PF confirmou delação de Cid sobre reunião de Bolsonaro por golpe

Investigando as reuniões de Jair Bolsonaro com aliados para tratar de uma minuta de golpe, a Polícia Federal identificou, pelos celulares dos alvos, uma série de reuniões no Palácio da Alvorada, com o então presidente, e vários encontros numa casa no Lago Sul, em Brasília, que funcionava como comitê eleitoral de Bolsonaro, em 2022.

A PF deixa claro que conseguiu obter provas concretas das reuniões de Bolsonaro com Filipe Martins e outros militares envolvidos na tentativa de golpe. Os investigadores cruzaram dados de localização de celulares e registros de agenda do governo com os relatos de Mauro Cid na delação.

“O processo de validação das informações apresentadas na colaboração avançou em identificar elementos que corroboraram a existência de reuniões entre o então presidente Jair Bolsonaro e Filipe Martins, os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa para tratar da consumação do golpe”, diz a PF.