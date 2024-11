PF conclui investigação sobre o plano bolsonarista de golpe de Estado

A Polícia Federal deve concluir nesta quinta a investigação sobre o plano de golpe de Estado. O relatório, com todas as provas reunidas no curso das apurações, será entregue ao ministro Alexandre de Moraes, no STF — os investigadores estão na fase de ajuste final do texto.

Jair Bolsonaro, Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Mauro Cid e outros envolvidos na trama serão indiciados, segundo uma fonte do caso.

A conclusão dos trabalhos dos investigadores ocorre após a operação desta terça-feira, que prendeu quatro militares do Exército e um agente da própria PF envolvidos num plano para assassinar Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Moraes.

Nesta quinta, Cid vai prestar esclarecimentos no STF sobre as omissões em sua delação premiada, constatadas pela PF no curso das apurações.

Se conseguir convencer o gabinete do ministro Moraes, o colaborador preserva seu acordo. Do contrário, ele pode perder os benefícios que recebeu por entregar crimes dos bolsonaristas envolvidos em diferentes inquéritos apurados no Supremo.