PF combate garimpo de ouro perto de terra indígena no rio Tapajós

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A PF deu início nesta segunda a uma operação contra o garimpo ilegal de ouro no rio Tapajós, nas proximidades da terra indígena Munduruku, no Pará.

Batizada de Caribe Amazônico, a operação apreendeu e destruiu maquinários utilizados pelos garimpeiros. Segundo a PF, as atividades irregulares geram impactos ambientais, por exemplo, em Alter do Chão.

A operação nasceu de denúncias de que garimpos próximos à terra indígena estariam contaminando o rio Tapajós com detritos da mineração. Ao todo, 150 agentes participam da operação, entre membros da Polícia Federal, da PRF, da Força Nacional, da Marinha, do Exército, da Força Aérea Brasileira, do Bope da PMDF, além de Ibama e Funai.

“Até o momento já foram inutilizadas quatro pás caveiras e dois motores usados para bombear os sedimentos na extração do ouro que estavam sendo despejados nos igarapés que deságuam no Rio Tapajós, poluindo o rio”, diz nota divulgada pela PF nesta terça.