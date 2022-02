PF, CGU e Receita apuram corrupção no DNIT do Paraná

O DNIT do Paraná, departamento ligado ao ministério da Infraestrutura de Tarcísio de Freitas, está no centro de uma investigação da CGU, da PF e da Receita Federal sobre um esquema de corrupção que envolve servidores federais e empresas com contratos com o órgão.

As autoridades deflagraram nesta quinta a operação Rolo Compressor para cumprir um mandado de prisão temporário e outros de busca no DF e em mais cinco estados. Cinco servidores públicos foram afastados e os investigados tiveram bens bloqueados pela Justiça Federal de Curitiba.

As apurações tiveram início com a denúncia de recebimento de propina pelos funcionários públicos. Em seguida a CGU identificou o superfaturamento de 60 milhões de reais em um contrato de 700 milhões de reais para a duplicação de um trecho no Paraná da rodovia BR-163.

“Até o momento, as investigações já evidenciaram elementos consistentes que indicam o recebimento de vantagens indevidas, consubstanciadas em movimentação de dinheiro em espécie sem lastro nos saldos bancários declarados e ocultação de patrimônio em nome de terceiros”, diz a CGU.