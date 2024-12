PF avisou comando do Exército sobre ação contra Braga Netto na sexta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal avisou o Comando do Exército, na noite de sexta-feira, de que iria realizar uma operação na manhã de sábado contra um alto oficial da reserva da caserna. Os investigadores não revelaram a identidade do alvo aos militares, apenas informaram que iriam cumprir mandados de busca e, talvez, de prisão assinados por Alexandre de Moraes, do STF.

Um ponto de encontro foi marcado para que os militares do Exército acompanhassem os investigadores da PF no cumprimento dos mandados. Apenas nesse momento, já a caminho do endereço de Braga Netto foi que os militares souberam que ele era o alvo.

O general da reserva foi preso no Rio de Janeiro, por obstrução de justiça, e ficará instalado no Comando Militar do Leste.

Publicidade