PF avança na investigação do bolsonarista que usaria armas contra o STF

Alexandre de Moraes mandou prender há duas semanas um apoiador de Jair Bolsonaro que usava as redes sociais para convocar uma “caçada” a ministros do STF. Neste domingo, o ministro transformou a prisão temporária de Ivan Rejane em preventiva diante do pedido da Polícia Federal.

Os investigadores tiveram acesso a mensagens trocadas por Rejane com os pais dele que mostram que ele não se arrepende de sua conduta e que ainda representa um risco aos ministros do Supremo. Rejane revela na mensagem que segue com o plano de usar armas contra ministros do STF.

“Segue a Polícia Federal destacando que o investigado, ainda que em contexto íntimo, não ligado à atuação em redes sociais, demonstra dolo ‘no sentido de continuar a prática delitiva e principalmente atuar de forma violenta contra seus alvos (ministros do STF e políticos ligados à esquerda ideológica)’, pois, em conversas com seus pais, indica não se arrepender de sua conduta criminosa, reafirmando, inclusive, a natureza violenta de suas condutas, conforme se depreende da seguinte mensagem: ‘(…) estamos em guerra. E guerra não se vence sem armas'”, relata Moraes na decisão.

Além de invadir a Corte no dia 7 de setembro, Ivan Rejane queria “pendurar os ministros de cabeça pra baixo”. Ele também ameaçava familiares dos magistrados e figuras da esquerda, como Lula e seus aliados.