PF apura se bolsonarista criou ‘organização criminosa’ para atacar o STF

Ao vasculhar o notebook e o celular de Ivan Rejane, apreendidos no dia da prisão do bolsonarista, a Polícia Federal encontrou provas de que as ameaças violentas contra o STF e militantes de esquerda eram compartilhadas com vários seguidores de Jair Bolsonaro. As investigações, sob a relatoria de Alexandre de Moraes, miram agora uma possível organização criminosa formada por radicais que compartilhavam o desejo de realizar um ataque violento ao STF e contra militantes de esquerda. Moraes converteu a prisão temporária de Rejane em preventiva neste domingo.

“A manutenção da restrição da liberdade do investigado, com a decretação da prisão preventiva, é a única medida capaz de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, especialmente com o prosseguimento da perícia técnica, capaz de apontar com maior precisão a extensão e níveis de atividade da associação criminosa que se investiga, inclusive no que diz respeito à concretização de ataques ao Estado Democrático de Direito”, diz Moraes.

Rejane criou nove listas de transmissão no WhatsApp para compartilhar os vídeos em que atacava ministros do STF e ameaçava usar armas contra militantes de esquerda e contra os magistrados. “Ao criar tal procedimento de divulgação, o investigado teve a intenção de potencializar o compartilhamento dos vídeos, imagens e textos produzidos, na maioria das vezes, com conteúdo criminoso, proferindo ofensas, intimidações, ameaças e imputando fatos criminoso a ministros do STF e integrantes de partidos políticos à esquerda do espectro ideológico”, diz a PF.

Ainda segundo a PF, Rejane tinha apoio de “diversos usuários das redes sociais” que chegaram a oferecer vantagens ao investigado para que realizasse ataques violentos: “Diversos usuários de redes sociais obtêm nelas o contato de Ivan e passam a manifestar admiração e apoio às suas ideias, dando eco às falas ofensivas do investigado, seja com palavras de apoio e incentivo ou, até mesmo, o oferecimento de vantagens ao investigado”.

“Nesta nova representação da autoridade policial, constam importantes elementos de prova colhidos com o início da perícia do material apreendido em posse do investigado, no sentido de que os seus ataques ao Estado Democrático de Direito e ao STF estavam, até o momento de sua prisão, sendo amplamente divulgados, mediante criação de diversas listas de transmissão”, diz Moraes.

“Efetivamente, os elementos de prova colhidos através da perícia dos bens eletrônicos apreendidos indicam que o investigado, por meio de aplicativos de mensagens, arrecada o apoio de diversas pessoas para a efetivação de seu projeto de ataque às instituições democráticas, notadamente o STF, em datas que se aproximam (manifestações em agosto e em setembro de 2022)”, segue o ministro.