PF apura disseminação de notícias falsas sobre candidato à reeleição em SC

O candidato à reeleição no governo de Santa Catarina, Carlos Moisés (Republicanos), se manifestou aos eleitores sobre uma investigação inexistente em seu desfavor. Ele informou que a Polícia Federal está apurando os autores das notícias falsas que vêm sendo compartilhadas por meio de aplicativos de mensagens.

“Se você recebeu um vídeo com fake news sobre mim em seu WhatsApp, saiba que ele foi enviado por bandidos”, disse Moisés. “Quem financia esse tipo de coisa? Qual interesse em me atacar na véspera da eleição?”, acrescentou.

O governador passou por um processo de impeachment, no auge da pandemia, por uma suposta fraude na compra de respiradores. O Ministério Público, porém, arquivou o processo por falta de provas.

Na corrida eleitoral catarinense, Carlos Moisés está empatado com Jorginho Mello (PL), de acordo com pesquisa Ipec divulgada em 20 de setembro. Ambos têm 20% das intenções de voto. A disputa ainda conta com os candidatos Esperidião Amin (PP), Gean Loureiro (União Brasil) e Décio Lima (PT) com ao menos 10%.

Continua após a publicidade