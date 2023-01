PF apreende celular e anotações na casa de homem que destruiu relógio

A Polícia Federal apreendeu nesta terça-feira um celular, uma caderneta contendo anotações e um veículo na casa do homem filmado destruindo um relógio histórico no Palácio do Planalto, em Brasília, no último dia 8. O mandato de busca e apreensão foi cumprido em Catalão (GO).

Antonio Claudio Alves Ferreira, de 30 anos, foi detido em Uberlândia (MG) nesta segunda. A ordem de prisão foi do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que acatou pedido da PF.

O relógio, do século 19, pertenceu a Dom João VI, da família real portuguesa, e foi um presente do rei da França Luis XIV.