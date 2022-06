PF anuncia reforço de buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips na Amazônia

A Polícia Federal acaba de divulgar que enviou mais uma aeronave para reforçar as buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips, desaparecidos desde o último domingo na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas.

Segundo a PF, a equipe é composta por policiais federais e integrantes do exército. Eles estão sendo enviados à região compreendida entre a frente de proteção etnoambiental itui-itauqai e o município de Atalaia do Norte, destino final pretendido pela dupla, que foi vista pela última vez na comunidade São Rafael.

A força-tarefa soma-se aos trabalhos da Marinha, que já atua em campo com um helicóptero, duas embarcações e um jetski. A corporação é a responsável por conduzir as buscas na região com o Comando de Operações Navais.

O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, que, segundo o presidente Jair Bolsonaro, já deteve duas pessoas suspeitas de estarem envolvidas no desaparecimento de Bruno e Dom.