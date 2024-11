PF aluga painel de LED para “publicidade institucional” por R$ 1,3 milhão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal vem se queixando do contingenciamento de recursos, mas deverá torrar pouco mais de 1,3 milhão de reais para alugar um painel de LED de três metros de largura por seis de altura, a ser instalado na área externa do seu complexo no Setor Policial Sul, em Brasília.

A justificativa da contratação é a necessidade “imperiosa” de que o órgão “disponha de mecanismos de publicização de suas atividades e serviços prestados alinhados aos princípios constitucionais da Publicidade e Transparência”.

“A instalação desse painel, possibilitará a veiculação de publicidade institucional do Órgão (inclusive informações veiculadas nos sítios da Polícia Federal, na internet e nas redes sociais) e ainda poderá ser usado como mecanismo de divulgação de “release” de operações policiais que atraem um número significativo de profissionais da imprensa à entrada principal do citado Complexo da Polícia Federal”, apontou a corporação.

A licitação está aberta e a sessão pública do pregão eletrônico está marcada para as 9h do próximo dia 18. O critério de julgamento será o menor preço global.