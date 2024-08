PF acha dinheiro vivo em endereços do governador do Tocantins

Durante as buscas realizadas nesta quarta para apurar um esquema de corrupção no Tocantins, os investigadores da Polícia Federal apreenderam pacotes de dinheiro vivo em dois endereços do governador do estado, Wanderlei Barbosa, do Republicanos.

Segundo uma fonte da investigação antecipou ao Radar, os agentes localizaram cerca de 32.200 reais no gabinete de Barbosa e outros 35.500 reais, 80 euros e 1.100 dólares na casa dele.

No gabinete, além do dinheiro, os investigadores acharam “centenas de boletos de contas pagos em lotéricas, tanto do Governador, quanto de terceiros”.

A operação da PF cumpriu nesta quarta 42 mandados de busca e apreensão contra investigados por participação num esquema de desvio de recursos públicos em contratos de fornecimento de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19. Os mandados foram autorizados pelo STJ.