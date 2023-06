PF acha dinheiro vivo em busca contra assessor de Arthur Lira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Como mostrou o Radar mais cedo, a Polícia Federal deflagrou nesta quinta uma operação contra investigados por envolvimento num esquema milionário de desvios de recursos do FNDE durante a gestão de Jair Bolsonaro.

As verbas foram repassadas a prefeituras de Alagoas, curral eleitoral do presidente da Câmara, Arthur Lira. Entre os alvos da ação da PF, está Luciano Oliveira, um assessor do gabinete de Lira.

No endereço do alvo, os investigadores encontraram pacotes de dinheiro vivo. O Radar mostrou mais cedo que os investigadores relatavam “veementes indícios” de ligação de Lira com um dos investigados, ainda que o chefe da Câmara não seja alvo das apurações neste momento.

Segundo um investigador do caso, as descobertas obtidas durante as buscas nesta quinta devem levar o caso, hoje na Justiça alagoana, para o STF, já que o presidente da Câmara tem foro privilegiado.